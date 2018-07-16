РИАМО - 16 июл. Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным постановление Московского областного УФАС России о привлечении ПАО «ФСК ЕЭС» к административной ответственности за нарушение правил технологического присоединения, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Ранее управление установило факт нарушения в действиях ПАО «ФСК ЕЭС» правил техприсоединения энергопринимающих устройств.

«Компания не направила физическому лицу проект договора об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств. УФАС вынесло постановление о привлечении общества к административной ответственности в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Не согласившись с указанным постановлением, общество обратилось в суд», – говорится в сообщении.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал ПАО «ФСК ЕЭС» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность постановления Московского областного УФАС.