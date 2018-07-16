РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 июл. В Подольске около 7 тысяч человек, дома которых обслуживают котельные ООО «Эврика-2», уже больше двух недель вынуждены обходиться без горячей воды из-за долгов компании за газ, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник компании ООО «Эврика-2».

«К нашей компании относятся две котельные, которые обсуживают 22 дома в округе. В конце июня их работа была приостановлена для проведения планового ремонта и, соответственно, в домах временно отключили горячую воду. Возобновить подачу горячей воды мы должны были 13 июля. Однако из-за накопившихся долгов УК, которые задолжали нам, мы соответственно задолжали поставщику газа и возобновить подачу горячей воды не смогли», - сказал сотрудник.

Он отметил, что газоснабжающая организация прекратила подачу газа двум котельным ООО «Эврика-2», которые находятся на улицах Комсомольская и Лапшенкова.

«Возобновить подачу горячей воды в многоквартирные дома мы планируем к 19-20 июля. Сейчас мы рассматриваем вопрос кредитования. Нам поставлена задача решить данную проблему в течение нескольких дней. О данной ситуации администрация округа проинформирована», - сказал сотрудник.

По словам жителя дома №9/48 по улице Красная, подобный инцидент – не редкость. Дома, которые обслуживают котельные ООО «Эврика-2», ежегодно остаются без горячего водоснабжения из-за долгов за газ. Проблема тянется на протяжении уже не одного года.

Как пояснили в администрации округа, всего без горячей воды остались около 7 тысяч человек, которые проживают в 22 многоквартирных домах. Однако по их версии, причиной отключения послужили технические проблемы. В любом случае возобновить подачу горячей воды должны к 20 июля.