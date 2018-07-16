РИАМО – 16 июл. В рамках специальной акции «Лето в городе» оформить ипотечный кредит в банке «Возрождение» можно по ставке 8,99% годовых, при этом первоначальный взнос снижен до 10% от стоимости недвижимости, говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

Кроме того, минимальная сумма кредита снижена до 1,2 миллиона рублей для участников зарплатных проектов и до 3 миллионов рублей для любых других категорий клиентов.

«По минимальной базовой ставке 8,99% можно приобрести квартиру, апартаменты или таунхаус. Предложение распространяется на покупку жилья как на первичном, так и вторичном рынках недвижимости. Максимальный срок кредитования – 30 лет. Комиссии за рассмотрение и выдачу кредита, а также мораторий на досрочное погашение отсутствуют», — говорится в сообщении.

Специальное предложение действует до 31 августа 2018 года, включая прием заявок по кредитам на условиях акции.

Получить полную информацию можно в любом офисе банка «Возрождение» по телефону 8 800 755-00-05 (бесплатно по России) и на сайте банка www.vbank.ru – в разделе об ипотечной акции на первичном рынке и на вторичном рынке.