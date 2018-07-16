РИАМО – 16 июл. Правительство России планирует ежегодно выделять порядка 5 миллиардов рублей на повышение квалификации людей предпенсионного возраста, сообщает ТАСС.

«Мы разрабатываем программу повышения квалификации для лиц, которые окажутся в предпенсионном возрасте, и правительство выделит соответствующие средства. Мы сейчас исходим из того, что это может быть около 5 миллиардов рублей в год», - сказал министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Правительство РФ 16 июня внесло в Госдуму пакет законопроектов об изменениях в пенсионной системе. Они предусматривают постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году). Повышение предлагается проводить поэтапно с 2019 года. В настоящее время пенсионный возраст для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно.