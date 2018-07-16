РИАМО - 16 июл. Движение транспорта на пересечении улиц Чертановской и Днепропетровской ограничили до 30 октября текущего года в связи с реконструкцией инженерных сетей, говорится в сообщении пресс-службы информационного центра Транспортного комплекса Москвы.

«Ограничение движения в связи с реконструкцией инженерных сетей на участке: пересечение улицы Чертановская и улицы Днепропетровская с 13 июля по 30 октября», – говорится в сообщении.

Уточняется, что движение ограничено на одной полосе с сохранением существующего числа полос.