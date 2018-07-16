РИАМО - 16 июл. До четверти месячной нормы осадков может выпасть на территории Москвы в понедельник, сообщается на сайте «Метеоновости».

В районе стадиона «Лужники» в минувшее воскресенье прошел ливневый дождь – выпало 11,2 миллиметра осадков при месячной норме около 90 миллиметров. На западе Москвы в районе Крылатское выпало примерно столько же осадков – 10,2 миллиметра. В Немчиновке отмечено 19 миллиметров, в Западном округе прошел самый интенсивный дождь - выпало 56,9 миллиметра осадков.

«Ливни под стать «тропическим» будут продолжаться в столице и сегодня, 16 июля, во второй половине дня с развитием мощных конвективных облаков. Возможны грозы и град, при грозе ветер 12-17 метров в секунду. Может выпасть до четверти месячной нормы осадков», – говорится в сообщении.

В Москве и Подмосковье всю текущую неделю ожидается жаркая погода, воздух прогреется до плюс 30 градусов. По предварительному прогнозу, в воскресенье воздух может раскалиться до 35 градусов.

Также ожидаются грозы с порывами ветра до 18 метров в секунду.