РИАМО - 16 июл. В рамках фестиваля «Цветочный джем», который начнется 27 июля, москвичей ждет 50 бесплатных экскурсий по столичным садам и паркам, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«С 27 июля по 26 августа, оргкомитет «Цветочного джема» и проект «Гуляем по Москве» предлагают всем желающим начать знакомиться с шедеврами садово-паркового искусства с помощью серии из 50 бесплатных тематических экскурсий. Посетители смогут полюбоваться самыми знаменитыми садами и парками столицы, узнать историю московских природных достопримечательностей и даже поучаствовать в увлекательном семейном квесте», – говорится в сообщении.

Для того, чтобы посетить экскурсии достаточно лишь зарегистрироваться на сайте. Запись открывается с понедельника.

«Специально для фестиваля «Цветочный джем» мы разработали 25 новых экскурсионных маршрутов, посвященных садам, паркам и природным достопримечательностям Москвы. Каждую из экскурсий мы проведем дважды – всего получится 50 тематических прогулок. Среди парков, которые посетят участники экскурсий – «Зарядье», «Царицыно», «Коломенское», усадьба «Покровское-Стрешнево», сад «Эрмитаж», Екатерининский парк, сад имени Баумана и многие другие», – рассказал основатель проекта «Гуляем по Москве» Евгений Степанов.

Также все желающие смогут изучить уникальные ландшафты ВДНХ, прогуляться по столичным бульварам и проверить свои знания, участвуя в семейной экскурсии-квесте, что пройдет в Александровском саду, добавил он.