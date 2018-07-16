РИАМО - 16 июл. Проезд в Зеленограде реконструируют за счет бюджета Москвы, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, согласилась с подготовкой проекта планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной сети – внутриквартальный проезд «Г» вдоль жилого дома, корпус 360 в районе Матушкино – Савелки (ЗелАО)», – говорится в сообщении.

Согласно предварительному проекту, предполагается реконструкция внутриквартального проезда «Г» протяженностью 1610 метров с сохранением ширины проезжей части в 6 метров и одной полосы движения в каждую сторону.

«Разработка проекта планировки территории будет вестись за счет средств бюджета города Москвы», – отметил председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Константин Тимофеев.