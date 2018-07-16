РИАМО - 16 июл. Градостроительный план участка (ГПЗУ) в Подмосковье можно оформить, воспользовавшись порталом госуслуг, документ будет доступен в электронном виде спустя 20 дней после подачи, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области.

Получение ГПЗУ – первый шаг для собственника или арендатора земельного участка, планирующего капстроительство или реконструкцию объектов. Документ содержит информацию о потенциале и планировочных ограничениях земельного участка и необходим еще до начала проектирования. Для удобства пользователей Главархитектура региона подготовила информационный ролик о порядке предоставления услуги.

«Одним из приоритетных направлений работы правительства Московской области является создание комфортных условий для инвестиционной деятельности в регионе, с этой целью еще в 2017 году госуслуга по выдаче ГПЗУ была переведена в электронный вид. Это всегда удобно – подать заявление можно дистанционно в любое удобное время и вне зависимости от местонахождения, что существенно экономит время заявителя», – сказал начальник Главархитектуры Московской области Владислав Гордиенко.

За первое полугодие 2018 года для целей проектирования в Московской области подготовлено более 4,5 тысяч градостроительных планов земельных участков, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.