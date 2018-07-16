РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 16 июл. Более 20 маршрутов для инвалидов разработали в подмосковных Котельниках, их адаптируют до конца 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Главная цель – повышение качества жизни для людей с ограниченными возможностями здоровья на территории городского округа. Это увеличение безбарьерных маршрутов, которыми они пользуются ежедневно. На сегодняшний день разработан 21 маршрут для маломобильных групп населения. В их числе колясочники, жители с нарушением опорно-двигательной системы, слабовидящие. Определен перечень мероприятий, который будет реализован в 2018 году», - сказал временно исполняющий обязанности главы муниципалитета Андрей Булгаков.

Он уточнил, что реализация программы уже началась. В числе работ – обустройство поручней у подъездов, снижение бордюрного камня, устройство тактильной полосы, установка пандусов. Булгаков подчеркнул, что маршруты разработали для жителей, проживающих в микрорайонах Ковровый, Силикат, Белая Дача, на улице Кузьминской, 2-ом и 3-ем Покровских проездах.

В конце 2017 года в Котельниках провели анкетирование всех жителей с ограниченными возможностями здоровья, по его результатам сформировали список участников проекта. Весной в городском округе начали разрабатывать проект маршрутизации доступной среды. На его реализацию выделили денежные средства из местного бюджета.