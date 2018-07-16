РИАМО (БАЛАШИХА) - 16 июл. В подмосковной Балашихе от токсичных водорослей очистили озеро Аниськино, специалисты вселили в водоем санитарный планктон, сообщила консультант отдела охраны окружающей среды управления экологии и природопользования городской администрации Светлана Маренинова.

Очищение озера Аниськино от токсичных водорослей, которые являются основными загрязнителями воды, проводится путем вселения зеленой микроводоросли – хлореллы. Ее используют для биологической очистки сточных вод. Вселение планктонного штамма хлореллы направлено на улучшение качества воды и на увеличение естественной кормовой базы рыб за счет развития зоопланктона.

«Мы охватываем те водоемы, где максимальное количество жителей проводят свой отдых. Сегодня (16 июля – ред.) мы провели последнее в этом году вселение микроводоросли хлореллы в озеро Аниськино и очистили его от токсичных водорослей», – сказала Маренинова.

Она добавила, что такой способ очищения улучшил качество воды в озере по всем санитарным показателям.

Генеральный директор научно-производственного объединения «Альгобиотехнология», которое проводит биологическую очистку водоемов в Балашихе, Владимир Лухтанов рассказал, что в озеро Аниськино хлореллу вселяют с 2015 года.

«В первый год, когда мы брали пробы, здесь преобладали сине-зеленые водоросли, которые не дают развиваться всему живому в этом водоеме. Сейчас мы видим доминирование зеленых водорослей. Благодаря им качество водоема улучшилось, и мы надеемся, что это озеро многие годы будет в хорошем состоянии», – отметил Лухтанов.

Он добавил, что во время очистки озера Аниськино от токсичных водорослей было вселено 15 литров микроводоросли хлореллы. В сентябре 2018 года специалисты повторно проведут проверку качества.

В 2018 году в Балашихе провели очистку от токсичных водорослей на 10 водоемах – на озере в бывшем военном городке – микрорайоне Заря, пруду Керамик, а также на Золотом, Серебряном, Желтом, Савиннском прудах. Вселение микроводоросли хлореллы в водоемы Балашихи проведут и в 2019 году.