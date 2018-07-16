РИАМО – 16 июл. На напольную интерактивную карту Москвы, находящуюся в «Доме на Брестской», нанесли новый слой, который отражает 50 необычных архитектурных столичных объектов, задумка осуществилась благодаря голосованию на «Активном гражданине», говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики города Москвы.

«На интерактивной карте Москвы в «Доме на Брестской» запущен новый слой с необычными архитектурными объектами. Он появился на карте в результате голосования, проведенного в рамках проекта «Активный гражданин»», – сказал департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Он отметил, что голосование проводилось в течение двух месяцев, с февраля по апрель.

«На «Активном гражданине» проходило голосование, в ходе которого москвичи выбирали тему нового электронного слоя лайтбокса. С первых дней голосования лидировала тема «Необычные объекты мегаполиса» и держала пальму первенства до самого конца. За ней шли с небольшим отрывом: дорожная инфраструктура, зоны отдыха и парки. По итогам опроса, в котором приняли участие около 200 тысяч пользователей, специалисты «Дома на Брестской» приступили к работе по созданию нового слоя на интерактивной карте Москвы. На сегодняшний день все готово и «Дом на Брестской» ждет гостей для демонстрации обновленной карты», – пояснил Левкин.

По словам директора ГБУ «Мосстройинформ» Фарита Фазылзянова, все посетители «Дома на Брестской» смогут увидеть «Дом-яйцо» на Чистых прудах, шестиэтажный «Ажурный дом» с бетонными решетками в виде цветочного орнамента на Ленинградском проспекте. Кроме того, на карте представлен знаменитый арт-объект «Разоблачение», находящийся в парке «Музеон» на Крымской набережной, и другие архитектурные достопримечательности.

Интерактивная карта была открыта в декабре 2014 года. Она была создана по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Для создания объекта было использовано более 20 тонн ударопрочного стекла, более километра светодиодной ленты, а также почти четыре километра электрических проводов.

Карту делают шесть проекторов, размещенных на потолке зала. Благодаря автоматической системе, на карту проецируются тематические слои, которых сейчас насчитывается более десятка.

Слой «Необычные объекты Москвы» демонстрируется каждый раз в рамках сеанса «Карты» по адресу: улица 2-я Брестская, дом №6.