РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 июл. В домах №№26 и 27 микрорайона Силикат Котельников в понедельник до 17:00 приостановлена подача горячей воды из-за аварии, сообщается на официальной странице пресс-службы муниципалитета в Instagram.

«Как сообщает МУЖКП «Котельники», в связи с аварией на трассе горячего водоснабжения, в домах №№26 и 27 в микрорайоне Силикат ориентировочно до 17:00 приостановлена подача горячей воды. Работы по устранению аварии будут выполнены в кратчайшие сроки», - говорится в сообщении.

Жителям приносят извинения за доставленные неудобства.