РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 июл. Подольский машиностроительный завод «ЗиО-Подольск» приступил к изготовлению оборудования для первого блока АЭС в Бангладеш, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

В Народной Республике Бангладеш состоялась торжественная церемония заливки «первого бетона» в основание второго энергоблока АЭС «Руппур». В церемонии приняли участие премьер-министр Республики Шейх Хасина, заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов и первый заместитель генерального директора по операционному управлению Госкорпорации «Росатом» Александр Локшин.

«Проектные и строительные работы на площадке осуществляет «Атомстройэкспорт», инжиниринговый дивизион «Росатома». Подольский завод ПАО «ЗиО-Подольск» приступил к изготовлению оборудования для первого блока АЭС «Руппур», строящейся по российскому проекту с реакторами типа ВВЭР-1200. В настоящее время запущен в производство барботер и элементы его крепления. Барботер является одним из важнейших элементов оборудования для АЭС – составной частью системы компенсации давления реакторной установки», - говорится в сообщении.

Всего «ЗиО-Подольск» изготовит для двух блоков АЭС «Руппур» восемь комплектов сепараторов-пароперегревателей, восемь подогревателей высокого давления, два барботера, а также емкости системы аварийного охлаждения активной зоны ядерного реактора для второго блока станции.

«Восемь месяцев назад мы участвовали в церемонии заливки «первого бетона» на площадке сооружения энергоблока №1 АЭС «Руппур». Сегодня мы встречаемся снова, чтобы начать строительство уже второго блока этой станции. Это значит, что все работы у нас идут по графику. Наше обещание сделать все возможное, чтобы атомная электростанция в Бангладеш была построена в срок, успешно выполняется благодаря тесной совместной работе российской и бенгальской сторон», - сказал Локшин.

По его словам, в различных стадиях сооружения в Южной Азии находятся восемь энергоблоков российского дизайна, включая и второй блок АЭС «Руппур».

ПАО «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск»» – крупнейший производитель высокотехнологичного теплообменного оборудования для объектов топливно-энергетического комплекса: атомных и тепловых электростанций, нефтяной и газовой промышленности, а также судостроения. 40% установленной энергетической мощности России, стран СНГ и Балтии оснащены оборудованием с маркой «ЗиО», в том числе 100% атомных электростанций, начиная с первой в мире АЭС в Обнинске.