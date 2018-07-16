РИАМО - 16 июл. Средняя суточная температура воздуха в Подмосковье и Москве на текущей неделе будет превышать норму на 3-5 градусов, днем воздух будет прогреваться почти до 30 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Над югом и средней полосой Европейской России будет располагаться область низкого давления с центром над востоком Украины, она обеспечит жаркую и неустойчивую погоду с грозовыми дождями. Московский регион окажется на северной периферии этой области. Начавшаяся неделя в Московском регионе будет теплее, чем обычно. Значения средней суточной температуры будут превышать климатическую норму на 3-5 градусов. Пройдут дожди, местами с грозами и усилением ветра», — говорится в сообщении.

Так, 17 июля ночью по области местами небольшой дождь, в Москве 18-20 градусов, по области 15-20. Днем временами будет идти дождь. Местами он будет сопровождаться грозой и порывами ветра до 15 метров в секунду. Максимальная температура 26-28 и 23-28 градусов соответственно.

«В среду и четверг, 18 и 19 июля, прогнозируются кратковременные дожди, грозы, порывы ветра составят 12-17 метров в секунду. Ночью в среду 18-20 градусов в мегаполисе и 15-20 в Подмосковье, в четверг будет на градус прохладней – 17-19 в Москве и 14-19 по области. Днем 24-26 градусов в столице и 22-27 по области», — добавляется в сообщении.

Двадцатого и 21 июля ситуация существенно не изменится. Наиболее вероятные значения температуры ночью 15-20 градусов, днем 24-29. Пройдут кратковременные дожди.