РИАМО - 16 июл. Свыше 85 тысяч пассажиров перевезли бесплатные автобусы «Мосгортранса» во время закрытия участка Филевской линии метро 14 и 15 июля, говорится в сообщении пресс-службы столичного перевозчика.

«Компенсационными маршрутами КМ1 и КМ2 в районе закрытого участка Филевской линии метро от «Киевской» до «Кунцевской» воспользовались более 85 тысяч пассажиров в минувшие выходные, 14 и 15 июля», – говорится в сообщении.

Бесплатный транспорт работал с 5:00 утра до 2:00 ночи. На линиях курсировали более 40 современных низкопольных автобусов особо большой и средней вместимости. Интервал движения не превышал 2 минут.

Кроме того, у временно закрытых станций метро дежурили около 100 человек линейного и диспетчерского персонала «Мосгортранса», которые помогали пассажирам найти место посадки в автобус и координировали движение городского транспорта.

Станции «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская» были закрыты для проведения ремонта путей в рамках реконструкции наземного участка. В обычном режиме метрополитен возобновил работу утром в понедельник, 16 июля.