РИАМО - 16 июл. В Подмосковье и Москве на 17 июля объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за грозы и сильных порывов ветра до 15 метров в секунду, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это третий из пяти уровней опасности, он обозначает потенциально опасную погоду. На территории Подмосковья и Москвы из-за грозы и сильного ветра его объявили на 12 часов с 09:00 17 июля.

Такой же уровень опасности объявили почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Белгородской области, где объявили «оранжевый» уровень опасности. «Оранжевый» уровень обозначает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

В Подмосковье и Москве 17 июля будет облачно с прояснениями, временами пройдет дождь, местами ожидается гроза, порывы ветра при которой достигнут 15 метров в секунду. Температура ночью составит плюс 18-20 градусов, днем — плюс 26-28.