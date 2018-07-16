РИАМО - 16 июл. За первые шесть месяцев 2018 года на территории Подмосковья проверили более 2 тысяч торговых точек на предмет продажи незаконной продукции, в ходе рейдов изъяли свыше 28 тысяч бутылок контрафактного алкоголя, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

«Системные мониторинги незаконной торговли алкоголем идут круглосуточно на территории всей Московской области. Общественники и активные администрации муниципалитетов системно и постоянно организовывают рейды. На территории Московской области, на данный момент, было проведено 2 306 проверок торговых точек. Наиболее частыми нарушениями были продажа алкогольной продукции без лицензии и продажа алкогольной продукции после 23:00. Из незаконного оборота изъято 15 532 литра (28 143 бутыли) алкогольной продукции», – сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

По его словам, также работа ведется с добросовестными лицензиатами.

«В конце июня на площадке министерства в формате круглого стола мы обсуждали актуальные вопросы касательно внедрения системы ЕГАИС и привлечения к административной ответственности недобросовестных участников рынка совместно с Росалкогольрегулированием (далее - РАР). В мероприятии приняли участие представители лицензирующих органов всех субъектов ЦФО и бизнес сообщества», – отметил Посаженников.

Министр добавил, что по результатам совместной деятельности по ключевому показателю – объему легально продаваемой алкогольной продукции в Центральном федеральном округе – Московская область вышла на первое место.

«Также, по данным РАР, с начала года отмечается значительный прирост легальных продаж алкоголя. За период с января по июнь 2018 года через систему ЕГАИС, только водки было продано на 8% больше относительно аналогичного периода 2017 года. Это говорит о том, что продажа суррогатов и поддельной продукции в регионе фактически сводится к нулю», – пояснил Посаженников.

Министр подчеркнул, что те, кто был уличен в незаконной торговле алкогольной продукцией, должны понимать – им придется либо отказаться от продаж алкоголя, либо вести свою деятельность в соответствии с законом.