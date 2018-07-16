РИАМО – 16 июл. Более 120 миллиардов рублей внесли иностранные болельщики и туристы в экономику России за время проведения чемпионата мира по футболу, сообщила журналистам председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.

«Туристы и болельщики были не только на стадионах, они пользовались инфраструктурой, транспортом, и сейчас, по предварительным оценкам, 120 миллиардов рублей - это вклад туристов и болельщиков в экономику России. Это очень большое достижение», - сказала Сутормина.

Она добавила, что на горячую линию по защите прав туристов за время проведения чемпионата мира было 115 обращений. Порядка 50% обращений связано с завышением цен на такси. Подобные жалобы приходили из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Волгограда и Нижнего Новгорода.

«Сфера услуг такси требует дополнительного регулирования. Особенно те такси, которые не входят в официальные перевозчики. На них значительно завышались цены, поэтому мы предлагаем создать специальную рабочую межведомственную рабочую группу, которая должна разработать дополнительные механизмы регулирования для сферы таксомоторных перевозок» - отметила Сутормина.

На стадионе «Лужники» в Москве 15 июля прошел заключительный матч чемпионата мира по футболу-2018. Победу в нем одержала сборная Франции со счетом 4:2.

Россия впервые в истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. Игры проходили в 11 российских городах, в том числе в Москве.