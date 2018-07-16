РИАМО - 16 июл. В Талдомском городском округе Подмосковья экологи обнаружили редчайшую хищную птицу – змееяда, которая считалась исчезнувшей, она замечена в заказнике «Журавлиная родина», говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«В ходе мониторинга Минэкологии, в заказнике «Журавлиная родина», который расположен на землях Талдомского округа, отмечена редчайшая птица – змееяд. Это крупная хищная птица семейства ястребиных. Змееяд занесен в Красные книги России и Московской области под нулевой категорией как возможно исчезнувший», – отмечается в сообщении.

Ранее экологи видели одиночных птиц, наблюдали токование, но гнездования установлено не было. В этом году змееяд был встречен несколько раз, в том числе в июле. При этом птица охотилась в открытых сельскохозяйственных ландшафтах заказника, а пойманных змей носила в сторону болот. Не исключено, что змееяд добывал корм птенцам – выкармливание птенцов у этого вида происходит в основном змеями, хотя взрослые птицы часто питаются и другими животными: земноводными, мышевидными грызунами и мелкими птицами.

Узкоспециализированное питание резко сужает ареал гнездования змееяда. Болота заказника «Журавлиная родина» изобилуют гадюкой обыкновенной, поэтому гнездование вида здесь вполне возможно.

«Столь редкий вид нуждается в постоянном мониторинге, поэтому в ближайшее время специалисты установят, где находится гнездо змееяда, чтобы огородить его», – сказал министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.