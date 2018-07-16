Как проголосовать на выборах губернатора по системе «Мобильный избиратель»

Система «Мобильный избиратель»
Если в Единый день голосования – 9 сентября 2018 года – вы будете находиться не по месту своей прописки, то по закону сможете проголосовать на выборах губернатора Московской области в рамках системы «Мобильный избиратель».
Система «Мобильный избиратель» дает возможность гражданам РФ отдать свой голос по месту фактического нахождения. Благодаря этому жители Московской области смогут проголосовать, в том числе, находясь в аэропортах или на железнодорожных вокзалах Москвы, в другом городе Подмосковья, а также за городом, на даче (участки голосования организуют в ряде СНТ).
Система «Мобильный избиратель» предусматривает включение избирателей в список для голосования не по месту регистрации, а по месту нахождения.
Для этого необходимо заранее подать заявление о включении в список избирательной комиссии по месту нахождения.
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Куда подать заявление
Избиратели могут подать заявление в один следующих пунктов:
– в любую территориальную избирательную комиссию (ТИК) региона – с 25 июля по 5 сентября 2018 года (не раньше 45 и не позднее 3 дней до дня голосования);
– в любую участковую избирательную комиссию (УИК) – с 29 августа по 5 сентября 2018 года (за 10 – 3 дня до дня голосования);
– в МФЦ с 25 июля 2018 по 5 сентября 2018 года (за 45 – 3 дня до дня голосования);
– в электронном виде через Единый портал госуслуг – с 25 июля по 5 сентября 2018 года (за 45 – 3 дня до дня голосования).
В ТИК, УИК или МФЦ заявление оформляется на бумажном носителе. Заявитель подает его лично при предъявлении паспорта гражданина Российской Федерации или временного удостоверения личности. Исключение составляют инвалиды, которые могут устно (по телефону) или письменно в те же сроки обратиться в ТИК либо УИК, чтобы им разрешили подать такое заявление вне организованного пункта. При этом сделать это можно при помощи социального работника или иных лиц.
После этого заявление регистрируется в Журнале регистрации заявлений о голосовании по месту нахождения.
Затем избиратель исключается из списка по месту своего жительства и включается в списки избирателей по месту нахождения.
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Как заполнить заявление
Заявление состоит из основной части и отрывной части, которая после заполнения остается на руках избирателя (в случае электронной подачи – распечатываемой части).
В основной части указываются:
– ФИО избирателя и дата его рождения;
– адрес места жительства по паспорту РФ либо информация о том, что избиратель не имеет регистрации по месту жительства;
– номер телефона;
– серия и номер паспорта;
– дата и время подачи заявления;
– место нахождения избирателя в день голосования, включая наименование субъекта РФ, и номер избирательного участка, где он хочет голосовать.
В левой верхней части заявления содержится машиночитаемый код, включающий информацию о субъекте РФ, № ТИК, УИК или МФЦ.
Отрывная часть заполняется сотрудником пункта подачи заявлений. В нее вносятся следующие сведения:
– фамилия, инициалы лица, принявшего заявление, его подпись и дата;
– ФИО избирателя, номер избирательного участка по месту нахождения, где он хочет голосовать, адрес помещения для голосования, номер телефона УИК.
На основной и отрывной частях заявления проставляется печать соответствующей избирательной комиссии (штамп МФЦ).
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Специальное заявление
Если необходимость отъезда возникла неожиданно, то за 2 дня до выборов, с 6 сентября 2018 года и не позднее 14.00 по московскому времени 8 сентября 2018 года, в рамках системы «Мобильный избиратель» в УИК по месту жительства избирателя можно подать заявление, на которое крепится специальная защитная марка.
Такие избиратели исключаются из списка своего избирательного участка, а в графе «Особые отметки» указывается номер наклеенной марки. Одну часть марки прикрепят напротив фамилии избирателя на участке в аэропорту или на вокзале, куда он придет голосовать.
В целях защиты от подделки в левый верхний угол специального заявления наклеивается марка, которая имеет свой номер и является документом строгой отчетности. Поверх марки уполномоченным лицом ставится печать.
Без марки и печати специальное заявление недействительно. Чтобы обеспечить сохранность заявления с маркой, избирателю выдается конверт, который он запечатывает.
В специальном заявлении указываются:
– ФИО избирателя, его дата рождения и адрес места жительства;
– серия и номер паспорта (временного удостоверения личности);
– номер избирательного участка по месту жительства;
– дата оформления специального заявления;
– подпись избирателя;
– фамилия, инициалы и подпись члена УИК, оформляющего специальное заявление;
– номер избирательного участка по месту нахождения, на территории которого избиратель собирается голосовать;
– адрес помещения для голосования и номер телефона УИК.
Марки для защиты спецзаявлений от подделок получат все 73 ТИКа Московской области, при этом наибольшее их количество поступит в Клин, Подольск, Коломну, Красногорск, Балашиху, Люберцы. Кроме того, Мособлизбирком изготовит почти 2 тысячи резервных спецзнаков.
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Если обстоятельства изменились
Избирателям необходимо помнить, что проголосовать можно только в одном месте.
Если гражданин все же придет голосовать на свой участок по месту регистрации, он сможет реализовать свое право только после соответствующей проверки. Его допустят к голосованию, если подтвердится, что он не проголосовал на том участке, где планировал ранее. Этот факт УИК обязана выяснить в течение 2 часов с момента обращения избирателя, но не позднее 20.00 по московскому времени.
Чтобы гражданина снова включили в список избирателей по месту регистрации, ему повторно придется предъявить паспорт или документ, его заменяющий, а если избиратель оформил специальное заявление, – при предъявлении также специального заявления с маркой, которое подлежит изъятию.
Все сведения вносятся в специально выделенные вкладные листы списка избирателей, оформленные в отдельную книгу. Специальное заявление изымается у избирателя, отрывная часть наклеенной на специальное заявление марки наклеивается в графе «Особые отметки» списка избирателей.
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