Как проголосовать на выборах губернатора по системе «Мобильный избиратель»

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Если в Единый день голосования – 9 сентября 2018 года – вы будете находиться не по месту своей прописки, то по закону сможете проголосовать на выборах губернатора Московской области в рамках системы «Мобильный избиратель».

Система «Мобильный избиратель» дает возможность гражданам РФ отдать свой голос по месту фактического нахождения. Благодаря этому жители Московской области смогут проголосовать, в том числе, находясь в аэропортах или на железнодорожных вокзалах Москвы, в другом городе Подмосковья, а также за городом, на даче (участки голосования организуют в ряде СНТ).

Система «Мобильный избиратель» предусматривает включение избирателей в список для голосования не по месту регистрации, а по месту нахождения.

Для этого необходимо заранее подать заявление о включении в список избирательной комиссии по месту нахождения.

Как проголосовать на дому на выборах губернатора Подмосковья >>