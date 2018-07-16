РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 июл. В микрорайоне Львовский подмосковного Подольска заделали более 70 оцифрованных ям на муниципальных дорогах и планируют отремонтировать более 50 во дворах, сообщил «РИАМО в Подольске» начальник территориального отдела администрации в микрорайоне Александр Литвин.

«В микрорайоне Львовский было оцифровано 73 ямы на муниципальных дорогах и 53 ямы во дворах. Они внесены в интерактивную карту, где граждане могут следить за ходом выполнения работ. Что касается муниципальных дорог, то все ямы полностью устранены, а во дворах планируется заделать в ближайшее время», - сказал Литвин.

Он отметил, что в ближайшие дни подрядная организация уже зайдет на дворовые территории и приступит к заделке образовавшихся ям.