РИАМО - 16 июл. В кассах московского метрополитена появились тематические билеты, посвященные благотворительному концерту «7 жизней», который состоится в «Олимпийском» 6 сентября, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы столичной подземки.

«Сегодня во все кассы метро поступили билеты «Единый», посвященные благотворительному концерту «7 жизней», который пройдет в СК «Олимпийский» 6 сентября», – сказал собеседник агентства.

Он отметил, что тираж тематических билетов составил 5 тысяч экземпляров.

«7 жизней» – это благотворительный концерт, который организовывают известные YouTube-блогеры, среди которых автор канала «Дневник хача» Амиран Сардаров, ведущий из «Афоня ТВ» Андрей Афонин, Николай Соболев и другие.

В концерте примут участие Мот, Feduk, Елена Темникова и Саша T-Killah. Все собранные средства пойдут на помощь нуждающимся людям.