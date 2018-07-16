РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 июл. В понедельник в микрорайоне Климовск Подольска пешеходный переход на железнодорожной станции «Гривно» частично затопило из-за неисправной автоматики, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник администрации округа.

Как сообщила одна из жительниц микрорайона горпорталу «РИАМО в Подольске», в понедельник утром подземный пешеходный переход на ж\д станции «Гривно» был частично затоплен водой по щиколотку на протяжении 3,5 метров. Обойти лужу, глубиной около 5 сантиметров, было невозможно, и горожане пробирались до лестницы по воде.

«Да, действительно, сегодня образовалась вода в пешеходном переходе на ж\д станции «Гривно». По информации директора станции, это произошло из-за того, что не сработала автоматика на насосе. В ближайшее время приедет мастер и данный вопрос будут решать», - сказал сотрудник.

Он отметил, что данный вопрос находится на контроле территориального управления администрации в микрорайоне Климовск.