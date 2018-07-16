РИАМО (КОРОЛЕВ) - 16 июл. Управляющая компания «Жилсервис» завершила ремонт шести подъездов в многоквартирных домах на проезде Макаренко в подмосковном Королеве, сообщается в аккаунте УК в Instagram.

«В рамках реализации программы «Мой Подъезд», управляющая компания «Жилсервис» завершила очередной ремонт мест общего пользования многоквартирных домов по адресам: проезд Макаренко, дома №№6, 6А. Все работы производились в тесном контакте с жителями. Они сами выбрали цвет стен, почтовые ящики и определили самые необходимые работы. В ходе ремонта покрасили стены и потолки, установили новые пластиковые окна и энергосберегающие светильники, заменили почтовые ящики. Также выполнен ремонт подоконников и входных групп, отремонтированы козырьки», – говорится в сообщении.

Всего в текущем году в городе запланирован ремонт 760 подъездов многоквартирных домов. В текущем году в Королеве также планируется провести капремонт в 60 домах. Полный перечень адресов можно посмотреть на сайте городской администрации и министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Губернаторская программа софинансирования текущего ремонта подъездов «Мой подъезд» в Подмосковье стартовала в начале 2017 года. Основная ее цель – сделать в кратчайшие сроки каждый подъезд в Московской области красивым, удобным и комфортным для проживания.