РИАМО (БАЛАШИХА) - 16 июл. В Горинском парке в подмосковной Балашихе провели субботник, к уборке территории присоединились около 100 местных жителей, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Московской области.

По инициативе Общественного совета при Госадмтехнадзоре региона в одном из крупнейших муниципальных образований Московской области – городском округе Балашиха – состоялся субботник «Уберем нашу территорию от мусора и свалок». Мероприятие прошло в рамках деятельности подмосковного штаба по ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора на территории региона.

«Акцию провели на территории Горинского лесопарка. На субботник вышли около 100 жителей Балашихи и соседних муниципалитетов. К уборке также привлекли представителей МЧС, Управления ЖКХ, лесников Ногинского филиала КГУ МО «Мособллес». В итоге участники мероприятия собрали более 30 кубометров бытового мусора и 100 кубометров порубочных остатков», - сказала Витушева.

Общественники Госадмтехнадзора возглавили субботнюю уборку в лесу, где собрались представители предприятий округа: ООО «Квант», МБУ «Благоустройство Балашиха», ООО «Балашихинский водоканал».

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в регионе создан штаб по ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора. Одной из задач организации является также проведение профилактической работы, направленной на предупреждение повторного появления свалок.