РИАМО - 16 июл. Церемонию открытия нового концертного зала «Зарядье» в Москве будут транслировать на 100 стран, сообщил журналистам в понедельник художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев.

«Акция открытия 8 сентября будет транслироваться более чем на 100 стран, мы работаем над этим», - сказал Гергиев.

Он подчеркнул, что церемония открытия нового Московского концертного зала «Зарядье» состоится при поддержке столичного правительства.

Строительство концертного зала в парке «Зарядье» завершилось 11 июня. Новый современный и высокотехнологичный зал заменит концертную площадку снесенной гостиницы «Россия», на месте которой создан парк «Зарядье».

Концерты будут проходить в большом многофункциональном зале, рассчитанном на 1,6 тысячи человек. Зал обещает удивить любителей классической музыки идеальной акустикой и оригинальными интерьерами.

Концертный зал «Зарядье» не планирует создавать собственный музыкальный коллектив>>