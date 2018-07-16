РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 16 июл. Металлические ограждения установят у домов №№3 и 3А на площади Святителя Николая в подмосковном Дзержинском, такое решение приняли на комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, сообщается в Instagram-аккаунте администрации муниципалитета.

«Двадцать второго мая возле дома №3 на площади Святителя Николая был совершен наезд на пешехода, переходящего дорогу в неположенном месте. Металлические ограждения необходимо установить от пешеходного перехода домов №№3, 3А до автобусной остановки», - сказал начальник отдела по безопасности и противодействию коррупции административного управления Вадим Квач.

Он добавил, что это поможет не допускать переходов дороги в данном опасном месте.