РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 июл. В Котельниках отремонтировали и покрасили площадку для выгула собак на 2-ом Покровском проезде, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации муниципалитета.

«Обновленная собачья площадка на 2-ом Покровском проезде в Котельниках понравилась и домашним питомцам, и их владельцам. Как и просили жители, провели косметический ремонт», – говорится в сообщении.

Там покрасили забор, отремонтировали элементы для тренировок собак. Также на площадке устранили ямы, повесили таблички с правилами поведения на площадке, покосили траву.

«Желаем всем владельцам четвероногих питомцев приятного отдыха», – заключается в материале.