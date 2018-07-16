РИАМО - 16 июл. В подмосковной Коломне инвесторы реализуют проект «рассеянной гостиницы», в ближайшее время может появиться порядка 15 номеров, также планируется построить отдельную гостиницу на 50 мест, сообщил РИАМО в понедельник глава городского округа Денис Лебедев.

В понедельник глава округа встретился с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

«На сегодняшний день есть вопросы по гостиницам. Тот анализ, который провел букинг, у нас сегодня превалирует бизнес-туризм, но люди приезжают не на один день. Уже появились инвесторы, которые готовы построить рассеянные гостиницы, то есть это не одно здание, а комплекс. В старом городе берутся дома, и в них создаются номера. Уже мы согласовали стартовые дома, там порядка 15 номеров», - сказал Лебедев.

Он также уточнил, что планируется построить отдельную гостиницу на 50 мест.

«Сейчас мы принимаем решение с Минкультуры РФ и Московской областью по зонам охраны памятников культуры, и может пойти проект на гостиницу в 50 мест, начиная с этого года, начнется реализация», - уточнил Лебедев.

Ранее глава округа сообщил, что за пять лет число туристов в Коломне увеличилось на 1 миллион человек. Кроме того, ранее Лебедев рассказывал, что количество туристов в Коломенском округе, Зарайске, Озерах и Луховицах может вырасти вдвое после создания туристического кластера. В этих муниципалитетах находится более 800 точек архитектурного и археологического наследия.