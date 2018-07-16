РИАМО (КОРОЛЕВ) - 16 июл. В июне с дорог подмосковного Королева было убрано порядка 150 кубометров смета, сообщается в аккаунте координационного совета города в Instagram.

«Предприятием благоустройства МБУ «Автобытдор» регулярно проводятся работы по ручной и машинной уборке автомобильных дорог. Так, за прошедший месяц было убрано и вывезено порядка 150 кубометров смета», – говорится в сообщении.

Смет – это общее название летних загрязнений на дорогах, которые могут состоять из грунтовых наносов, пыли, опавших листьев и прочего мелкого мусора.