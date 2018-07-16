РИАМО - 16 июл. В подмосковной Коломне до конца завершат восстановление дворца культуры с одноименным названием, сообщил журналистам в понедельник глава городского округа Денис Лебедев.

В понедельник губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с руководителем городского округа Коломна Денисом Лебедевым.

«В этом году до конца года мы восстановим самый большой дворец культуры «Коломна», восстановление идет за счет бюджета Московской области, это восстановление было поддержано губернатором», - сказал Лебедев.

Он добавил, что в настоящий момент в ДК проводят капитальный ремонт, уже завершили демонтаж и приступили к замене окон.

«Дворец востребован, это почти 6 тысяч квадратных метров. В нем находился и спортивный зал, и зал на 780 посадочных мест», - добавил Лебедев.

Здание ДК «Коломна» было построено в 1972 году. В МБУ ДК «Коломна» работают кружки для детей и взрослых. Также в ДК базируются известнейшие городские творческие коллективы, в частности ансамбль «Марш-парад», балетная студия «Грация», молодежный музыкальный театр «Лик».