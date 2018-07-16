РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 июл. В городском округе Люберцы с помощью аукциона выбрали организацию, которая проведет замену лифтовых кабин в многоквартирных домах в 2018 году, ей стало ООО «СтарТен», сообщил в понедельник на оперативном совещании глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В 2018 году в городско округе Люберцы проведут замену 55 лифтовых кабин в МКД. Одиннадцатого июля определена подрядная организация, которая этим будет заниматься, ей стала – ООО «СтарТен»», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что продолжается капитальный ремонт в многоквартирных домах. В 2018 году запланированы работы в 119 домах.

«По состоянию на 16 июля выполнен ремонт кровли в девяти МКД, фасада - из запланированных шести - в однм МКД. Ремонт внутридомовых инженерных систем провели в шести домах. Капитальный ремонт электроснабжения завершили в 10 домах», - уточнил Ружицкий.