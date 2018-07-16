РИАМО - 16 июл. В Москве на 40% возросло число международных отправлений, в связи с завершившимся чемпионатом мира жители столицы чаще отправляют открытки и сувениры друзьям за границу, говорится в сообщении пресс-службы «Почты России».

Клиенты «Почты России» в столичном регионе стали больше отправлять за границу посылок, писем и открыток. Заметный рост числа международных отправлений связан с прошедшим в России чемпионатом мира по футболу и желанием болельщиков из разных стран поделиться с друзьями сувенирами и открытками из Москвы.

«В Москве с началом чемпионата отмечается рост востребованности услуг «Почты России» по приему и отправке писем и мелких пакетов. Среди футбольных болельщиков наибольшей популярностью пользуются открытки с достопримечательностями столицы и сувенирная продукция мундиаля», – говорится в сообщении.

Ежедневно столичные почтовики обрабатывают до 3 тысяч международных мелких пакетов и EMS-отправлений. «Спортивные приветы» разлетаются по всему миру, среди лидеров – Португалия, Англия, Франция и другие страны Европы.

«Больше всего открыток и писем во время чемпионата мира по футболу было отправлено из отделения почтовой связи на Никольской улице, которая стала неофициальной фан-зоной мундиаля. Ежедневно футбольные болельщики отправляли до 500 посланий друзьям и родственникам», – заключается в материале.

В минувшее воскресенье на стадионе «Лужники» в Москве прошел заключительный матч чемпионата мира по футболу-2018. Победу в нем одержала сборная Франции со счетом 4:2.

Россия впервые в истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. Игры проходили в 11 российских городах, в том числе в Москве.