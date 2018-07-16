РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 июл. В микрорайоне Кутузово Подольска около 100 человек посетили праздник «Под крылом ангела», который проходил 15 июля, сообщила «РИАМО в Подольске» организатор мероприятия Евгения Самоделкина.

В микрорайоне Кутузово на поляне у стелы Архангела Михаила волонтеры Георгиевского сестричества милосердия 15 июля провели праздничное мероприятие «Под крылом ангела».

«В программе мероприятия был музыкальный концерт, детская анимация, различные мастер-классы, благотворительная ярмарка и фримаркет хороших вещей. Всего в ходе мероприятия с помощью ярмарки удалось собрать около 18 тысяч рублей. Данные средства пойдут на помощь одиноким и многодетным мамам округа. Всего праздник в этот день посетили около 100 человек», – сказала Самоделкина.