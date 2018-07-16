РИАМО - 16 июл. В подмосковной Коломне число туристов увеличилось на 1 миллион человек за 5 лет, этому поспособствовало открытие новых музеев, пешеходных зон, сообщил РИАМО в понедельник глава Коломенского округа Денис Лебедев.

В понедельник глава округа встретился с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

«С 2013 года до настоящего момента поток туристов увеличился с 200-250 тысяч человек до 1,2 миллиона человек, то есть на 1 миллион», - сказал Лебедев.

Он подчеркнул, что в городском округе открылись порядка 40 музеев, пешеходные зоны, что также способствует привлечению гостей.

«Если в 2010 году у нас было всего два музея и оба были муниципальные, то на сегодня 40 музеев, 38 – частные», - подчеркнул Лебедев.

Ранее глава округа сообщал, что число туристов в Коломенском округе, Зарайске, Озерах и Луховицах может вырасти вдвое после создания туристического кластера. В этих муниципалитетах более 800 точек архитектурного и археологического наследия.