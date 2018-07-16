РИАМО - 16 июл. В Москве завершились финальные испытания станций метро «желтой» линии «Рассказовка» и «Новопеределкино», помещения почти готовы к сдаче, говорится в сообщении пресс-службы столичного комплекса градостроительной политики и строительства.
«Строительные работы на участке Калининско-Солнцевской линии метро от станции «Раменки» до станции «Рассказовка» находятся на финишной прямой. Сейчас мы передаем помещения эксплуатирующим службам метрополитена, сами станции проходят итоговые проверки перед сдачей», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
По его словам, «Рассказовка» уже прошла финальную проверку, также испытания прошла и станция «Новопеределкино», однако с некоторыми замечаниями.
«Замечания будут устранены в течение ближайших недели-двух, и станция будет полностью готова. Завершаются работы и на других станциях этого участка (Калининско-Солнцевской линии метро – ред.)», – отметил Хуснуллин.
Он также подчеркнул, что сейчас большое внимание уделяется благоустройству территорий, прилегающих к новым станциям.
«Рядом со станциями появятся зеленые скверы, цветники, общественное пространство, установят лавочки и другие небольшие архитектурные формы», – пояснил Хуснуллин.
Запустить участок «желтой» линии метро от станции «Раменки» до станции «Рассказовка» планируется в конце лета – начале осени этого года. Он включает в себя семь новых станций, его протяженность составляет около 14,2 километра. Одновременный ввод в эксплуатацию семи станций метро в последний раз до этого происходил более 30 лет назад.
Легенды и мифы московского метро. Викторина
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Пройдите викторину ко Дню рождения Московского метрополитена и попытайтесь разгадать загадки столичной подземки.
Говорят, что одна секретная ветка протяженностью 27 км якобы имеет выходы к Библиотеке имени Ленина, Академии ФСБ, Академии Генштаба, подземному городу с пешеходным тоннелем до главного здания МГУ и правительственному аэропорту «Внуково-2».
Ходынское поле
Легенды и мифы московского метро. Викторина (10/11)
В районе какой станции столичной подземки находится один из самых секретных объектов 20 века – так называемый «бункер Сталина»?
В фильме Владимира Машкова «Папа» снимали «Киевскую-кольцевую». Однако это стало киноляпом, поскольку действие фильма происходит в конце 1930-х, когда «Киевской-кольцевой» еще не было (она была открыта лишь в 1954 году). Существовала лишь довоенная «Киевская», которая теперь является частью «голубой» Филевской ветки.
Обычный пассажир
Скорее всего, вы воспринимаете метрополитен лишь как способ передвижения и стремитесь поскорее выбраться наверх. Но даже для тех, кто не верит в мифы и легенды, в метро найдется много интересного. Например, оно вполне может стать палеонтологическим музеем. Вы можете отправиться на «Библиотеку им. Ленина», чтобы в этом убедиться.
Наверняка вы любите мифы и загадки, но вам иногда не хватает знаний, чтобы их разгадывать. Если вы часто пользуетесь московским метро, обращайте внимание на то, что вокруг вас, и вы откроете для себя много интересного, а возможно, захотите сходить на экскурсию в подземку или почитать книжки о метро.
Вы знаете подземку практически наизусть, всегда обращаете внимание на любопытные детали и наверняка бывали на ночных экскурсиях в метро. Поэтому для вас не тайна, где находятся заброшенные станции и ветки, которые никуда не ведут, и вы даже могли бы самостоятельно устроить квест по загадкам Московского метрополитена.
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