РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 июл. Более чем 50% объектов жилищно-коммунального комплекса городского округа Люберцы подготовили к отопительному сезону, сообщил в понедельник на оперативном совещании глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Больше 50% объектов ЖКХ в городском округе Люберцы готовы к зиме. В том числе это 893 многоквартирных дома, это 87% от общего количества (всего Люберцы 2067 МКД). Получили паспорта готовности 11 учреждений социальной сферы. Гидравлические испытания провели в 74 соцобъектах», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что 35 из 80 котельных городского округа готовы к осенне-зимнему отопительному сезону.