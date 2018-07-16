РИАМО – 16 июл. Во время операций «Засада», которые проходили на территории Московской области на минувших выходных, было предотвращено 40 попыток незаконного сброса отходов, также удалось предотвратить сброс более 60 кубометров мусора, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Подмосковья.

На минувших выходных инспекторы Госадмтехнадзора и члены административных комиссий совместно с инспекторами ГИБДД провели ряд «Засад» – надзорных мероприятий, организованных для выявления и пресечения несанкционированного сброса мусора в местах систематического образования навалов мусора.

«Надзорные мероприятия прошли во всех муниципальных образованиях региона. В ходе мероприятий сотрудниками Госадмтехнадзора и членами административных комиссий муниципальных образований региона пресечено свыше 40 попыток сброса отходов в неустановленных местах. Все зафиксированные нарушения совершались физическими лицами, в основном, возвращающимися дачниками. Благодаря проделанной работе пресечен сброс свыше 62 кубометров мусора», – сказала главный государственный административно-технический инспектор Московской области Татьяна Витушева.

Она подчеркнула, что по результатам проведенных «Засад» возбуждено 14 административных дел, еще около 40 нарушителей вызваны на заседание административных комиссий для рассмотрения материалов, составленных по совершенным правонарушениям.

«Наиболее результативно «Засады» прошли в городских округах Ступино, Шатура, Подольск и Королев», – подчеркнула Витушева.

В прошлом году в рамках операции «Засада» к ответственности привлекли более 500 нарушителей.