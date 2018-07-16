РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 16 июл. Управляющие компании «ПИК-Комфорт» и «Союз-Люберцы» отстают от графика выполнения ремонта подъездов по программе губернатора, сообщил в понедельник на оперативном совещании в администрации глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Ранее он сообщил, что отставание от графика наблюдается у управляющих компаний в Малаховке ООО «УК МУЖЭП» и ООО «ЖЭУ Сервис».

«С начала 2018 года в городском округе Люберцы отремонтировали 513 подъездов, план выполнен на 39%. Наблюдаются отставания двух УК. «Союз-Люберцы» за неделю должны были отремонтировать 5 подъездов, в итоге – ни одного. ООО «ПИК-Комфорт» должны были отремонтировать четыре, по факту отремонтировали два», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что с 9 по 16 июля аварийных ситуаций на территории городского округа Люберцы не было.

«Проводились технологические отключения: два – в системе водоснабжения, пять – в электроснабжении. Работы были проведены в кратчайшие сроки, нарушение нормативов не допущено», – заключил Ружицкий.