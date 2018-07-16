РИАМО - 16 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главе Коломенского городского округа Денису Лебедеву донести до жителей информацию о транспортных льготах.

«Наша задача - очень доходчиво объяснить людям, что нужно оформить, чтоб пользоваться этими льготами и по проезду на железнодорожном транспорте, и по проезду на метро, и общественном транспорте в Москве. Я прошу вас вместе с социальными службами в Москве», - сказал Воробьев.

В свою очередь Лебедев пояснил, что работа по информированию граждан уже началась.

В связи с многочисленными обращениями жителей по вопросу бесплатного проезда в пригородных поездах губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин приняли решение о предоставлении с 1 августа права на бесплатный проезд в поездах пригородного железнодорожного сообщения всем пенсионерам Московского региона.

Кроме того, право бесплатного проезда получат некоторые другие льготные категории граждан: лица, награжденные знаком «Почетный донор СССР» и «Почетный донор России»; дети из многодетных семей до 18 лет (обучающиеся – до 23 лет); один из родителей (единственный родитель) в семье, признаваемой многодетной семьей; опекун (попечитель), приемный родитель, патронатный воспитатель, воспитывающий ребенка-сироту; родители, иные законные представители детей-инвалидов; один из родителей инвалида с детства, обучающегося до 23 лет.

Дополнительные меры социальной поддержки по бесплатному проезду будут предоставляться на железнодорожном транспорте пригородного сообщения, кроме скорых и скоростных поездов повышенной комфортности.

По просьбам жителей Московской области Андрей Воробьев также решил ввести с 1 сентября 2018 года новую льготу для всех жителей региона от 60 лет и старше, которая подразумевает бесплатный проезд в Москве на общественном транспорте.