РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 июл. Жители микрорайона Львовский Подольска с начала текущего года написали свыше 800 обращений на портал «Добродел», большая часть касалась вопросов благоустройства, сообщил «РИАМО в Подольске» начальник территориального отдела администрации в микрорайоне Львовский Александр Литвин.

«Всего с 9 января по 16 июля текущего года через портал «Добродел» в территориальный отдел микрорайона Львовский поступило 811 обращений от жителей. За аналогичный период в 2017 году к нам поступило 571 обращение. Помимо этого, с 1 по 16 июля текущего года мы получили 65 обращений, из них 21 обращение касается вопросов благоустройства, 15 – содержания жилого фонда, 12 – вывоза мусора и содержание мусороуборочных площадок», - сказал Литвин.

Он отметил, что меньше всего поступило обращений по вопросу оплаты коммунальных услуг, а по вопросам переселения из ветхого фонда и устройства дополнительных парковок не было ни одной жалобы.

«В целом решать вопросы жителей мы стараемся оперативно. Помимо этого, там, где это необходимо - выезжаем на место. Однако бывает, что жители пишут обращение некорректно, например, не указав конкретный адрес или проблему вопроса. Тогда мы просим уточнить эти данные. Во всяком случае мы всегда стараемся отвечать в положенные сроки и не оставляем без внимания ни один вопрос», - пояснил он.