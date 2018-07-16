РИАМО - 16 июл. Профессиональное тестирование «натуральной» акустики проведут в новом концертном зале парка «Зарядье» в Москве 6 августа, сообщил журналистам в понедельник художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев.

«Шестого августа (пройдет – ред.) акустический тест. Первый профессиональный тест, реальное испытание акустики. Эта договоренность твердая. Сам господин Ясухиса Тоета будет здесь, это важнейшее последнее уточнение (перед открытием - ред.). За натуральной естественной акустикой гонятся во всем мире. Главным залогом успеха помимо архитектуры является акустика, настоящая, а не электронная», - сказал Гергиев.

Он добавил, что по результатам теста планирует пообщаться с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Строительство концертного зала в парке «Зарядье» завершилось 11 июня. Новый современный и высокотехнологичный зал заменит концертную площадку снесенной гостиницы «Россия», на месте которой создан парк «Зарядье».

Концерты будут проходить в большом многофункциональном зале, рассчитанном на 1,6 тысячи человек. Зал обещает удивить любителей классической музыки идеальной акустикой и оригинальными интерьерами.