РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 июл. В понедельник в поселениях Октябрьский и Малаховка Люберец торжественно открыли две детские площадки, установленные по губернаторской программе, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Новые площадки открыли по адресам: поселок Октябрьский, улица Спортивная, дом №1; поселок Малаховка, Быковское шоссе, двор домов №№11, 12 и 13.

«Сегодня, 16 июля, мы торжественно открываем замечательные площадки в Малаховке и Октябрьском. Они установлены по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Площадки современные, красивые, детям нравятся. Главное теперь – их беречь, ведь есть те, кто специально что-то портит», – сказал глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

По словам замруководителя Главного управления Госжилинспекции Подмосковья Светланы Корольковой, на площадках установили камеры видеонаблюдения. Они помогут фиксировать все нарушения, а также обеспечат безопасность детей.

В новых игровых зонах установили детские и спортивные площадки площадью 450 квадратных метров в каждом поселении, а также песочные городки в 49 квадратных метров. Помимо этого, там обустроили пешеходные дорожки, установили дополнительные опоры освещения и информационные стенды.

За три года в городском округе Люберцы комплексно благоустроили 235 дворовых территорий, установили 218 детских игровых и 210 спортивных площадок.

В 2018 году планируется благоустроить 67 дворовых территорий: в Люберцах – 45 дворов, в Краскове – 5 дворов, в Малаховке – 6 дворов, в Томилине – 6 дворов, в Октябрьском – 5 дворов.

В рамках благоустройства запланированы работы по установке 69 детских и 57 спортивных площадок. В настоящее время выполнены работы по установке 55 детских и 52 спортивных площадок, работы планируется завершить до 1 сентября.