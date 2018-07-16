РИАМО – 16 июл. Более 800 подростков примут участие в финальном этапе Всероссийской военно-спортивной игры «Победа», который пройдет в подмосковном парке «Патриот» с 18 по 21 июля, сообщил в понедельник журналистам заместитель начальника Главного управления по работе с личным составом ВС РФ генерал-майор Сергей Полетучий.

«Финальный этап Всероссийской военно-спортивной игры «Победа» пройдет уже в среду, 18 июля, в парке культуры и отдыха Вооруженных сил Российской Федерации «Патриот»», – сказал Полетучий.

Он отметил, что среди участников игры «Победа» будут юнармейцы и кандидаты в члены движения, кадеты, члены военно-патриотических клубов и представители молодежных организации.

«В финале дети будут соревноваться в шести конкурсах. Всего будут участвовать 80 отрядов. Детям будет предоставлено использовать инфраструктуру ДОСААФ и ЦСКА», – добавил Полетучий.

В свою очередь, директор департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи министерства образования и науки РФ Игорь Михеев сказал, что количество участников в военно-спортивной игре с каждым годом только возрастает.

«Порядка 130 тысяч ребят принимало участие на отборочных этапах в муниципальном и региональном уровнях, во всех субъектах Российской Федерации проходили такие отборочные этапы и подготовительные соревнования», – отметил Михеев.

По его словам, целью игры является патриотическое воспитание детей и подростков.

Руководитель аппарата общественного движения «Юнармия», олимпийская чемпионка Елена Слесаренко рассказала подробнее о конкурсной составляющей.

«Основной конкурс, где команды смогут представить себя и свои регионы – это «Визитная карточка». Он будет проходить в абсолютно в новом центре «Юнармия», который недавно был открыт в парке «Патриот». Ребята в творческом виде представят историю своей команды», – сказала Слесаренко.

Кроме того, она отметила, что подростки продемонстрируют навыки строевого шага и строевой песни в конкурсе «Статен в строю, силен в бою». Судить конкурсантов будут офицеры отдельного комендантского Преображенского полка.

«Интеллектуальный конкурс «Ратные страницы истории Отечества» – это викторина о военной истории России. Он будет проходить в партизанской деревне, где будет создана реконструкция военных лет. Следующее соревнование – это «Военизированная эстафета». Здесь ребята будут преодолевать препятствие на время, бросать на точность гранаты и переносить боеприпасы», – добавила Слесаренко.

По ее словам, на базе многофункционального огневого центра парка «Патриот» пройдет «Огневой рубеж», где команды проявят себя в сборке-разборке автомата и стрельбе из пневматического оружия.

«Самый сложный и длительный конкурс по времени – это «Дорога победителей». Ребята будут преодолевать полосу препятствий. Они преодолеют участки заражения, искусственные и естественные преграды, проведут сеансы радиосвязи, будут метать ножи и пехотные лопаты на точность», – заключила Слесаренко.