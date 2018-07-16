РИАМО - 16 июл. Гостиничный комплекс на Самарской улице Москвы ввели в эксплуатацию, на площади свыше 76 тысяч квадратных метров обустроены четырехзвездочные номера, говорится в сообщении пресс-службы комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.

«Застройщик офисно-гостиничного многофункционального комплекса по адресу: улица Самарская, владение 1 (ЦАО) получил разрешение на ввод объекта в эксплуатацию», – сказал председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

Застройщиком гостиничного комплекса является АО «ТРАСТ-РЕЗЕРВ».

По словам Тимофеева, объект имеет подземную и наземную части.

«Наземная часть состоит из 10-этажного стилобата и 34-этажной башни овальной формы. В подземной части расположен паркинг на 648 машино-мест. Общая площадь комплекса составляет 76,1 тысячи квадратных метров», – пояснил он.

Четырехзвездочные номера отеля обустроены с 14 по 32 этажи. Всего в гостинице предусмотрено 379 номеров. Их площадь составит от 29 до 77 квадратных метров. На последних двух этажах предусмотрен ресторан, на 33 этаже – устроены террасы с ограждающими стеклянными экранами. Общая площадь гостиничной части комплекса превысит 37 тысяч квадратных метров. Оператор этого отеля – компания Carlson Rezidor («Карлсон Резидор»).

Также здесь разместят конференц-залы и переговорные, офисы, фитнес-центр со СПА-зоной, а также банями народов мира, включая русскую парную, японскую офуро, норвежский холод, альпийскую фито-сауну, турецкий хамам и финскую сауну.

Благодаря открытию офисно-гостиничного комплекса в городе появятся еще более 1,4 тысячи рабочих мест.

Всего в 2018 году планируется построить 19 объектов гостиничного назначения на 3436 номеров, в 2019 году – 17 на 3047 номеров. В планах на 2020 год открыть 15 гостиниц на 4691 номер.