РИАМО - 16 июл. Доступ Мавзолей Ленина закроется на один день 21 июля из-за церемонии выпуска образовательных учреждений на Красной площади, говорится в сообщении пресс-службы Федеральной службы охраны (ФСО).

«В связи с проведением 21 июля 2018 года на Красной площади церемонии выпуска образовательных учреждений допуск граждан в мавзолей Владимира Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет», – говорится в сообщении.

Кроме того, в этот же день выход из Московского Кремля через Спасский проход в сторону Красной площади будет закрыт.

Мавзолей Ленина работает все дни недели, кроме понедельника и пятницы, время работы - 10:00 - 13:00.