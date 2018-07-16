РИАМО - 16 июл. Более 200 новорожденных мальчиков в Москве в июне назвали именем Артем и более 20 - Игорем, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы столичного ЗАГС.

«В июне в столице 202 малышей назвали именем Артем, 22 - Игорем, 273 новорожденных получили имя Александр и 56 - Владислав. Также 115 девочек были названы именем Александра и 9 - Владислава. Управление ЗАГС Москвы не располагает информацией, в честь кого были названы эти дети», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в апреле именем Артем нарекли 195 малышей, в мае - 217. Именем Игорь в столице назвали 26 малышей в апреле и 25 новорожденных в мае.

Согласно данным столичного управления ЗАГС, за 11 месяцев 2017 года среди мальчиков были популярны имена - Александр, Михаил, Артем, Максим, Даниил (Данила), Иван, Дмитрий, Кирилл, Матвей, Андрей. Среди девочек - София (Софья), Мария, Анна, Алиса, Виктория, Анастасия, Полина, Александра, Елизавета и Дарья.