РИАМО - 16 июл. Девелопер KR Properties приступил к реконструкции здания пассажа купца Константина Попова на Кузнецком Мосту в Москве, в разное время в здании размещались телефонная станция, банк, библиотека, Госстрах СССР и прочее, сообщает в понедельник газета «Ведомости».

«KR Properties будет заниматься восстановлением памятника: после окончания работ там появятся апартаменты и торговая галерея, подтвердил ее представитель. Градостроительно-земельная комиссия еще в марте 2016 г. согласилась с выдачей разрешения фирме ООО «Столичный проект – КМ» (входит в KR Properties) на реставрацию объекта», – говорится в статье.

Пассаж Попова общей площадью почти 15 тысяч квадратных метров был построен архитектором Александром Рязановым в 1877 году для размещения магазинов меховых и ювелирных изделий, юридической литературы и фотографий, а также апартаментов. Здесь, в частности, жили физик Александр Эйхенвальд и оперный певец Степан Трезвинский.

В 1882 году в здании открылась первая в Москве телефонная станция. В разные годы в комплексе пассажа размещались банк, дирекция концертов контрабасиста Сергея Кусевицкого, редакция журнала «Русское обозрение», Госстрах СССР и другое С 1958 года пассаж Попова занимала государственная публичная научно-техническая библиотека, переведенная 3,5 года назад в Хорошево-Мневники. Здание является памятником культурного наследия.

Инвестиции в проект компания не раскрывает. Управляющий партнер Colliers International Николай Казанский оценивает затраты на реконструкцию пассажа Попова примерно в 45 миллионов долларов. Владелец управляющей компании Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич уточняет: столько бы стоило строительство нового объекта, а реконструкция, тем более исторического объекта, скорее всего обойдется дороже.