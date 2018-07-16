РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 16 июл. В подмосковном Домодедове на территории парка культуры и отдыха «Елочки» 22 июля пройдет награждение победителей смотра-конкурса «Парки Подмосковья», говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Двадцать второго июля в парке культуры и отдыха «Елочки» в Домодедове (лучший парк Подмосковья в 2017 году - ред.) пройдет «Фестиваль парков». В рамках мероприятия состоится церемония награждения победителей смотра-конкурса «Парки Подмосковья» и презентация лучших практик современного паркового строительства и деятельности парков культуры и отдыха Московской области», – сказала министр культуры Подмосковья Оксана Косарева.

Она добавила, что в этот же день будут названы победители смотра-конкурса «Парки Подмосковья» 2018 года и обладатели специальных материальных наград: «Лучший парк культуры и отдыха» с денежной премией 14 миллионов рублей и «Лучшая концепция (проект) по созданию нового парка культуры и отдыха» с денежной премией 10,5 миллионов рублей, специальные денежные премии «За лучший ландшафтный дизайн парковой зоны», «За креативный подход к созданию зон отдыха населения», «За лучшую детскую площадку парка культуры и отдыха» и «За лучший проект «Танцевальная площадка» по 1 миллиону рублей каждая.

Проект «Парки Подмосковья» стартовал в 2013 году. За пять лет количество парков культуры и отдыха в регионе увеличилось с 25 до 92, из которых 20 созданы практически с «нуля»: парк «Покровский» в Хотьково, парк культуры, спорта и отдыха имени Лазутиной в Одинцове, парк «Скитские Пруды» в Сергиевом Посаде, парк «Ивановские Пруды» в Красногорске, парк «Фабричный пруд» в Реутове, парк «Сестрорецкий» в Клину, парк в Шаховской.

«В развлекательных учреждениях, которые на протяжении многих десятилетий были центрами притяжения для жителей региона, происходят качественные изменения в их деятельности. Появляются современные скейт-парки, пункты проката, работают летние кинотеатры и концертные залы, проводятся зарядки, танцы, фитнес-тренировки, мастер-классы. Например, парк «Пехорка» в Балашихе полностью благоустроен в соответствии с единой концепцией развития парковой территории. Кроме того, ранее на заброшенной территории площадью в 2 гектара в Вербилках появилось уютное место отдыха», – говорится в сообщении.

Участников и гостей «Фестиваля парков» ждут открытые мастер-классы, квесты, выступления популярных и известных артистов, «Летний кинотеатр».